Mulher de triatleta é suspeita da morte do marido

A mulher do triatleta Luís Grilo, encontrado morto a 24 de Agosto em Avis, é suspeita da autoria do homicídio, confirmou ao PÚBLICO fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Rosa Grilo encontra-se acompanhada pela PJ, que tem estado a conduzir diligências ao longo do dia, mas não se encontra detida, ao contrário do que tinha sido inicialmente avançado pelo Diário de Notícias.

Luís Grilo, de 50 anos, engenheiro informático e atleta de triatlo, foi encontrado morto 39 dias depois de ter desaparecido. O corpo foi encontrado nu e com um saco preto do lixo na cabeça, de braços abertos e com "sinais extremos de violência", em Avis, distrito de Portalegre, a 134 quilómetros de casa da vítima. De acordo com as autoridades, o corpo do atleta apresentava ainda sinais de ter sido arrastado para o local onde foi encontrado.

O atleta tinha-se tornado conhecido por praticar triatlo com a equipa Wikaboo e o seu desaparecimento levara à difusão de pedidos de ajuda através das redes sociais.

