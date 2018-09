A ideia de visitar a ilha da Madeira sobre duas rodas surgiu aquando da notícia da abertura de uma ligação de ferry boat entre Portimão e o Funchal. “Este seria o momento ideal para visitar a ilha de mota”, contou o fotógrafo e videógrafo lisboeta Tiago Ribeiro, em entrevista telefónica ao P3. “Queria, no entanto, aproveitar o momento para fazer algo mais a sério fotograficamente, o que me levou a contactar a Direcção Regional de Turismo da Madeira e pedir conselhos relativamente a um itinerário ou uma abordagem particular”, explicou. Assim, em conjunto com a entidade, ficou definido que o foco do trabalho deveriam ser as estradas da ilha.

Durante 12 dias, entre 9 e 20 de Agosto último, o fotógrafo — acompanhado de Duarte Domingos, Isaac Gens e Francisco Meneses — percorreu sete das principais estradas da Madeira e registou o périplo. “A paisagem é de uma variedade incrível”, sublinhou. “Num momento estás na praia, passado meia hora estás acima das nuvens; num dado local está sol, poucos metros adiante chove. Adorámos a experiência e, até hoje, a Madeira foi o sítio mais impressionante que percorremos de mota.”

A colecção de fotografias A Road To Madeira foi partilhada nas redes sociais do turismo da ilha e promovida também em meios dedicados a temas de viagens e motociclos.