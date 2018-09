Gaia vai ampliar Parque da Lavandeira e reabilitar estufa

Com o objectivo de duplicar a área do parque natural da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, e, ao mesmo tempo, preservar uma estufa do século XIX, a autarquia vai comprar a quinta que deu nome ao parque. A aquisição vai custar à Câmara de Gaia 2,5 milhões de euros.

O autarca, Eduardo Vítor Rodrigues, revelou esta quarta-feira, à Agência Lusa, a obtenção da quinta da Lavandeira, em Gaia. "A principal razão da compra é ir a tempo de preservar uma das duas estufas de ferro fundido que existe na Península Ibérica", e acrescentou como segundo objectivo "duplicar a actual área do parque natural da Lavandeira".

Em causa está uma estufa em ferro fundido, com um peso de 38 toneladas e cuja técnica de engenharia é a mesma do antigo Palácio de Cristal que foi demolido no Porto. A reabilitação da estufa ainda não tem um valor estimado, sabendo-se apenas que a compra do terreno vai rondar os 2,5 milhões de euros.

"A família [dona da quinta e da estufa] mostrou-se empenhada e a câmara vê esta aquisição como uma mais-valia tanto simbólica, como histórica e por ampliar um espaço que transmite qualidade de vida", disse à Lusa Eduardo Vítor Rodrigues. "No mesmo ano, 2018, conseguimos enriquecer o património municipal com compras muito simbólicas. A Cerâmica das Devesas [que vai acolher o Museu da Cidade e um auditório municipal] e a estufa da Lavandeira e todo o terreno envolvente são peças muito importantes para Gaia", acrescentou o autarca.

A proposta de compra deverá ser avaliada e discutida em reunião de câmara, durante o mês de Outubro, estando neste momento a decorrer as negociações com os donos da propriedade.

A estufa foi mandada construir por Silva Monteiro, descrito como um conde que esteve ligado à Associação Comercial do Porto e ao arranque da construção do porto de Leixões e da linha de caminho-de-ferro entre o Porto e a Póvoa de Varzim.

