Londres elege o melhor pastel de nata com sotaque inglês

Anuncia-se como o “primeiro concurso do Melhor Pastel de Nata do Reino Unido” e tem como objectivo celebrar os melhores exemplares “feitos e vendidos” no país. A competição "Best Nata UK" está aberta a todas as padarias e confeitarias com produção própria e que “não usem qualquer ingrediente previamente preparado”.

Segundo a organização, a selecção será feita por um leque de cinco jurados que “sabem tudo sobre os complexos atributos que tornam excepcional um pastel de nata”.

PUB

Os vencedores serão anunciados no dia 29 de Setembro, num evento que tem como mote o mais popular dos doces portugueses. O Nata Festival vai decorrer nesse mesmo dia na Pill Box Kitchen, em Londres, onde as Escolas do Turismo de Portugal vão organizar workshops para ensinar os participantes a fazer pastéis de nata ou refinar a técnica, em oficinas separadas para principiantes, pasteleiros experientes e crianças.

PUB

O evento integra ainda uma zona exterior com comida de rua portuguesa, um bar de vinhos nacionais e um balcão onde se podem saborear “diferentes lotes de café”. Ao palco, subirá a banda local Bikini Beach.

PUB

Organizado por António Carmona e Costa e por Bruno Manteigas, a iniciativa tem como objectivo “promover Portugal no Reino Unido”, incentivando a qualidade dos produtos nacionais e o seu consumo em território britânico.

PUB