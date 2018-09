A exposição "Robert Mapplethorpe: Pictures" terá sido vista por seis mil pessoas desde a sua abertura ao público na quinta-feira 20 de Setembro com menos 20 obras do que o que estava previsto e com acesso a menores de 18 anos condicionado à companhia de um adulto e ainda duas salas onde só podiam entrar maiores de idade (situação que entretanto foi alterada). Um dia depois da inauguração, o director artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou a sua demissão à administração da Fundação de Serralves e disse ao PÚBLICO que “já não tinha condições para continuar à frente da instituição” portuense, mas reservou para mais tarde a justificação da sua demissão. A demissão surgiu na sequência da alegada censura de imagens que integram a mostra dedicada a Robert Mapplethorpe e que acabou por expor o mal-estar generalizado que se vive na instituição, presidida por Ana Pinho desde 2015. Na manhã desta quarta-feira, o conselho de administração quebrou o silêncio e deu uma conferência de imprensa que não acrescentou, contudo, quaisquer novidades à posição da fundação, conhecida desde domingo e transmitida em comunicado: "Dado o teor de várias das obras expostas e sendo Serralves uma instituição visitada anualmente por quase um milhão de pessoas de todas as origens, idades e nacionalidades, incluindo milhares de crianças e centenas de escolas, a Fundação considerou que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor".