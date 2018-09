Um doodle é um rabisco. Um desenho que se faz sem grande precisão nem ambição artística. Foi assim que nasceu, em 1998, o conceito de doodle no logótipo do Google, na mesma altura em que começava a afirmar-se a promissora empresa que dois amigos criaram numa garagem. E foi justamente uma brincadeira de Larry Page e Sergey Brin que inaugurou a tradição. Os dois fundadores do Google iam estar fora no Festival Burning Man, no deserto de Black Rock, no estado de Nevada, e queriam deixar uma mensagem original de “out of office” [fora do escritório]. Surgiu então online um esboço da figura ícone do festival desenhada atrás do segundo “o” da palavra Google.

Dois anos mais tarde, em 2000, os doodles passariam a ser presença regular no logótipo do motor de busca, assinalando datas e figuras importantes à escala mundial, mas também local. Portugal mereceu destaque por ocasião de eventos como os campeonatos da Europa e do Mundo de futebol, o Dia da Cultura Científica Portuguesa ou os 25 anos do “Vitinho”(2011). Amália Rodrigues ou Fernando Pessoa foram figuras nacionais também ilustradas no logótipo do Google. Os “rabiscos”, esses, estão hoje longe de ser apenas isso: há pequenas curtas-metragens de animação, vídeos em realidade virtual, jogos interactivos.