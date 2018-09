Salvio não joga em Chaves devido a lesão

O argentino Salvio ficou de fora da convocatória do Benfica para a deslocação ao terreno do Desp. Chaves, da sexta jornada da I Liga, numa lista em que se estreia o francês Corchia. O argentino Ferreyra? ficou de fora por opção de Rui Vitória.

Com uma mialgia na perna esquerda, Salvio vai falhar a visita de quinta-feira a Chaves, tal como o português João Félix, que se lesionou na partida frente ao Desp. Aves (2-0), no domingo.

Em relação a essa partida, entram na convocatória o guarda-redes Svilar e o lateral direito Corchia, emprestado pelo Sevilha e que se estreia em convocatórias, depois de se ter lesionado num dos primeiros treinos pelos “encarnados”.

Além de Salvio e João Félix, continuam entregues ao departamento clínico Krovinovic e Ebuehi, a recuperar de operações aos joelhos.

O Benfica, líder do campeonato a par do Sp. Braga, com 13 pontos, visita o Desportivo de Chaves, 10.º classificado, na quinta-feira, às 20h15.



Lista de convocados:

Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Vlachodimos.

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, Jardel e André Almeida.

Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Pizzi, Samaris, Rafa e Gedson.

Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.

