Rui Vitória quer Benfica “ligado à corrente” em Chaves

O treinador do Benfica fez nesta quarta-feira a antevisão da deslocação dos “encarnados” a Chaves, no jogo que irá abrir a jornada 6 da I Liga. Rui Vitória lembrou que os transmontanos são "uma equipa que vem de bons resultados” e que têm "jogadores com qualidade" que estão "a assimilar as ideias do novo treinador". No entanto, garante que o Benfica está preparado para um jogo de “combate” onde terá que “estar ligado à corrente”.

Para a partida no Estádio Municipal de Chaves, com início às 20h15, o Benfica terá, segundo Vitória, que ser uma “equipa intensa, convicta, alegre, persistente e que coloque permanentemente dificuldade tácticas ao adversário". "O nosso foco deve passar por estarmos constantemente à procura da vitória. Queremos muito ganhar, pois estes jogos não são fáceis", referiu

Advertindo que “esta equipa do Desp. Chaves vem de bons resultados, empatou no Dragão e ganhou ao Boavista, está a assimilar as ideias do novo treinador e tem jogadores de qualidade”, o treinador benfiquista pediu aos seus jogadores para vestirem o “fato de macaco” e que estejam “ligados à corrente porque hoje em dia ganhar não é fácil”.

“Normalmente estes jogos têm características muito específicas e evidentes, há uma motivação extra. O estádio cheio, um clube com uma dimensão enorme. Espero um encontro dificílimo”, acrescentou.

Rui Vitória comentou ainda o anúncio da retirada de Luisão, garantindo que não teve qualquer problema com o antigo internacional brasileiro: “O Luisão foi sempre um profissional de mão cheia, teve sempre a postura correcta no que fez. Houve sempre relação clara e transparente de mútuo respeito. Não senti insatisfação da parte dele nem de outro jogador. Parabéns pela carreira e que seja tão feliz na nova etapa. Será sempre uma referência.”

