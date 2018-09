Ronaldo não marca mas assiste em mais uma vitória da Juventus

Cristiano Ronaldo bem tentou marcar pela terceira jornada consecutiva na Série A, mas acabou por ficar em branco, o que não quer dizer que não tenha sido decisivo para mais uma vitória da Juventus. Em Turim, o avançado português fez uma assistência no triunfo dos “bianconeri” por 2-0 sobre o Bolonha, prolongando para mais uma jornada o seu registo imaculado neste início de temporada. Já são seis vitórias em outros tantos jogos para a Juventus, que soma 18 pontos e é líder isolada do campeonato.

Foram algumas as vezes em que o capitão da selecção portuguesa exteriorizou alguma frustração, ou por ter falhado um golo, ou por não lhe terem passado a bola — certamente que teria vontade de marcar poucos dias após ter perdido o prémio da FIFA de melhor do ano para Luka Modric —, mas esta acabou por ser a noite em que o Paolo Dybala acabou com o seu bloqueio. A seca do argentino terminou aos 11’, quando reagiu da melhor maneira para a recarga a um primeiro remate de Matuidi.

Num jogo em que João Cancelo também foi titular, a marca de Ronaldo no jogo aconteceu aos 16’, quando recebeu uma bola junto à linha final e fez o cruzamento para o golo de Matuidi, e o segundo da Juventus, que se limitou a gerir o resultado até ao final com algumas oportunidades pelo meio — uma de Ronaldo, outra de Cancelo entre elas. Mas uma excelente exibição de Skorupski na baliza do Bolonha impediu a goleada. O campeão italiano é a única equipa só com vitórias na Série A, mas vai sendo seguido de perto pelo Nápoles, que triunfou sobre o Parma por 3-0, num jogo em que se defrontaram Mário Rui (Nápoles) e Bruno Alves (Parma).

Barcelona cai pela primeira vez

Depois de um início de época quase perfeito, o Barcelona sofreu nesta quarta-feira o seu primeiro grande tombo, perdendo em casa do Leganés por 2-1, na sexta jornada da Liga espanhola. Poucos dias após ter cedido um empate em Camp Nou (2-2) no duelo catalão com o Girona, a formação orientada por Ernesto Valverde sofreu uma inesperada derrota no terreno do último classificado, depois de ter estado em vantagem. Com esta derrota, os “blaugrana” podem perder a liderança caso o Real Madrid empate ou ganhe no Sanchez Pizjuán com o Sevilha, um jogo que ainda decorre.

Na Catalunha, tudo parecia correr da melhor maneira quando Philippe Coutinho abriu o marcador logo aos 12’, num grande remate de fora da área após passe de Lionel Messi, que fez o seu jogo 700 com a camisola do “Barça”. A reviravolta do Leganés surgiu nos primeiros minutos da segunda parte. Aos 52’, o internacional marroquino Nabil El Zhar fez o golo do empate e, na jogada imediatamente a seguir, Óscar aproveitou um tremendo disparate de Gerard Piqué para bater Ter Stegen e dar o primeiro triunfo da temporada aos “pepineros”.

Primeira derrota dos “reds”

Em Inglaterra, jogaram-se mais umas quantas partidas da terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa e, depois da surpreendente eliminação do Manchester United pelo Derby County, da Championship, não houve nenhum tomba-gigantes. O jogo grande do dia aconteceu em Anfield, onde o Liverpool sofreu a primeira derrota da época, perdendo com o Chelsea por 1-2. Os “reds” estiveram a ganhar, com um golo de Daniel Sturridge aos 59’, mas a formação orientada por Maurizio Sarri deu a volta, primeiro por Emerson aos 79’ e com Hazard a garantir a qualificação dos londrinos aos 86’.

A goleada do dia aconteceu no estádio olímpico de Londres, onde o West Ham United desfez o Macclesfield Town, da League Two (quarta divisão), por 8-0. Em Milton Keynes, o Tottenham deu-se bem a jogar no campo emprestado pelo MK Dons, triunfando sobre o Watford nos penáltis após um empate (2-2) em 90 minutos. No Emirates, o Arsenal, um dos adversários do Sporting na Liga Europa, seguiu em frente, com um triunfo sobre o Brentford por 3-1.

Em França, continuou o passeio do PSG rumo a mais um título, com o sétimo triunfo em outros tantos jogos, desta vez um 4-1 ao Reims. Os parisienses somam 21 pontos e já levam oito de vantagem sobre a concorrência mais próxima, um trio formado por Lyon, Marselha e Lille.

