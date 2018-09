João Sousa nos quartos-de-final do torneio de Chengdu

O tenista português João Sousa, sétimo cabeça de série, qualificou-se nesta quarta-feira para os quartos-de-final do torneio de Chengdu, na China, ao vencer o canadiano Vasek Pospisil, em três sets.

O número um português perdeu o primeiro parcial frente a Pospisil, 86.º do mundo, mas acabou por vencer o encontro, por 6-7 (4-7), 6-4 e 7-6 (7-0), em duas horas e 51 minutos.

Sousa, 50.º do ranking ATP, apenas cedeu um jogo de serviço em todo o encontro, que o deixou a perder por 4-2 no terceiro set, mas conseguiu devolver o break quando o canadiano servia para vencer.

No segundo tie-break do encontro, o vimaranense foi demolidor e venceu por 7-0, conseguindo o quarto triunfo em outros tantos encontros frente a Pospisil.

Nos quartos-de-final, João Sousa vai defrontar o vencedor o o tunisino Malek Jaziri, 63.º, que afastou o francês Adrian Mannarino, 33.º, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-5).

