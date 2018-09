O presidente da Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, assumiu esta quarta-feira o papel de porta-voz do G15 (grupo de clubes a disputar os campeonatos profissionais de futebol e que não conta com Benfica, FC Porto e Sporting) na sequência da reunião de Mortágua, tendo no final anunciado as principais conclusões de um encontro que durou cerca de quatro horas e que justificam, na opinião dos clubes ali reunidos, o pedido de reunião com carácter de urgência ao secretário de Estado do Desporto.

Para o efeito, o G15 solicitará a intermediação da Liga, tendo Rui Pedro Soares avançado dois temas fundamentais para o futuro do futebol profissional: a distribuição dos valores das apostas online, que considerou lesiva do futebol, e os seguros, que oneram as sociedades desportivas com 14% sobre a massa salarial, política que os clubes dizem não ter paralelo na Europa.

A violência nos estádios e o modelo de governação da Liga foi igualmente debatido, tendo o líder da Belenenses SAD referido que os clubes são penalizados por actos de violência cuja responsabilidade não lhes pode ser imputada. "É preciso responsabilizar os infractores e não os clubes", sustenta.

Presentes estiveram os líderes de Sp. Braga, Rio Ave, Marítimo, V. Setúbal, Belenenses SAD, Boavista, V. Guimarães, Tondela, Desp. Aves (da I Liga), bem como de Paços de Ferreira e Penafiel. Desp. Chaves, Feirense, Portimonense, Santa Clara, Moreirense e Estoril estiveram igualmente representados, tendo sido notada a ausência do Nacional, para além da dos "três grandes".

