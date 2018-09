Bis de André Silva na derrota do Real Madrid em Sevilha

Bastava ao Real Madrid um empate para aproveitar o desaire do Barcelona em Leganés e assumir o comando isolado da liga espanhola, mas os "merengues" estiveram bem longe sequer de empatar no Sanchez Pizjuan. A formação orientada por Julen Lopetegui caiu com estrondo frente ao Sevilha, ao perder por 3-0, falhando de forma clara o assalto à liderança.

De lado dos "blancos" (que jogaram de vermelho) podia estar o recém-coroado melhor do mundo, Luka Modric, mas a figura foi um avançado português dos andaluzes com o número 12 nas costas. André Silva marcou dois dos golos dos sevilhistas, confirmando o seu excelente início de campeonato, ele que está emprestado pelo AC Milan - depois deste jogo, passou a liderar a lista dos melhores marcadores da liga espanhola, com seis golos.

Foi um resultado construído na primeira parte, num jogo em que Daniel Carriço foi titular na defesa da equipa da casa. André Silva marcou aos 17' e aos 21', em ambos os golos demonstrando enorme sentido de oportunidade, com Ben Yedder a fazer o 3-0 aos 37'.

O Real ainda conseguiu meter a bola dentro da baliza na segunda parte, por Modric, mas o videoárbitro invalidou o golo. Bale também teve uma bola de golo num contra-ataque, mas Vaclik foi um gigante na baliza dos andaluzes. O antigo técnico do FC Porto foi metendo corpos no ataque dos "merengues" (Vasquez, Diaz e Ceballos), mas acabaria a jogar com dez - Marcelo saiu lesionado já depois de efectuadas todas as substituições.

Foi o primeiro desaire da época para o Real Madrid, que se mantém a par do Barcelona, com 13 pontos, enquanto o Sevilha, que tem tido um arranque irregular de época (já com derrotas frente ao Bétis e ao Getafe, e empate com Villarreal), passou a somar dez pontos.

