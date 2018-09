Morreu a artista Helena Almeida

Helena Almeida, uma das mais importantes artistas plásticas do século XX, morreu ontem aos 84 anos, confirmou ao PÚBLICO a curadora Isabel Carlos. Helena Almeida, que se auto-representou de uma forma intensa nas fotografias que fez ao longo da sua carreira, é umas das artistas portuguesas com mais reconhecimento internacional e com uma obra profundamente original e influente.

Na semana passada, Helena Almeida tinha acabado de inaugurar uma exposição com obras novas na Galeria Helga de Alvear, em Madrid, a sua representante em Espanha. Helena Almeida tinha neste momento uma exposição na Tate Modern em Londres.

