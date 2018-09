Ana Pinho: “Todas as fotografias de Mapplethorpe foram escolhidas exclusivamente pelo curador”

“O conselho de administração não mandou retirar quaisquer obras da exposição” de Robert Mapplethorpe, disse hoje Ana Pinho no arranque da conferência de imprensa na Fundação de Serralves. A presidente da instituição portuense reiterava, assim, o já afirmado no domingo pela sua colega de conselho, Isabel Pires de Lima, chamada a reagir ao pedido de demissão apresentado dois dias antes pelo director do Museu de Serralves e curador da exposição Robert Mapplethorpe: Pictures, João Ribas.

“Todas as fotografias fora escolhidas exclusivamente pelo curador”, precisou Pinho, atribuindo a Ribas a decisão de excluir do percurso expositivo 20 imagens que constavam da lista inicialmente distribuída à imprensa: “As 20 obras não expostas por iniciativa do curador não configuram qualquer situação de censura.” Na mesa da conferência de imprensa, além de Ana Pinho, estavam sentados também Isabel Pires de Lima, José Pacheco Pereira, Manuel Ferreira da Silva e Manuel Cavaleiro Brandão.

Estas declarações da presidente Ana Pinho, feitas em reacção de “factos e informações falsas”, disse, que têm circulado nos últimos dias, podem ser acompanhadas online, já que o arranque da conferência de imprensa foi transmitida em streaming em www.globalnews.pt.

