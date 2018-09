Serviço da Amazon instala escritórios em Lisboa

A Amazon Web Services (AWS), uma subsidiária da gigante tecnológica norte-americana que permite o alojamento de sites, vai entrar em Portugal e escolheu Lisboa para abrir os seus escritórios, avança o Dinheiro Vivo.

A intenção de entrar em Portugal para aqui instalar um dos seus projectos já era conhecida desde Janeiro, mas na altura a multinacional chegou a explorar a hipótese de se instalar no Porto – a própria Câmara portuense confirmou então que existiram “conversações” nesse sentido.

O escritório da empresa vai ser instalado na capital, refere o site de notícias de economia. “Estamos entusiasmados por abrir o nosso primeiro escritório AWS em Portugal”, afirma o responsável para o Sul da Europa, Miguel Alava. No registo das empresas no Portal da Justiça, a sucursal aparece como tendo a sua representação permanente no Edifício Atrium Saldanha, no centro da capital.

Como plataforma de serviços de computação em nuvem, a Amazon Web Services permite a uma empresa, por exemplo, ter um datacenter para alojar as suas páginas web.

No caso das compras no site da Amazon, apesar de os portugueses poderem comprar produtos na plataforma online da empresa, uma pesquisa pelo endereço amazon.pt redirecciona para a página localizada na vizinha Espanha, onde a tecnológica tem um serviço de distribuição.

A notícia de que um dos serviços da multinacional estava a negociar a entrada em Portugal aconteceu na mesma altura em que se soube que a Google iria abrir em Portugal centro que servirá para agregar fornecedores de serviços que trabalham com a multinacional nas regiões da Europa, Médio Oriente e África.

Para o Ministério da Economia, a opção da empresa por entrar em Portugal – já está em 18 países da Europa – mostra que o país é um local “atractivo” para o investimento na área da digitalização. “O interesse da Amazon Web Services em Portugal, juntamente com o potencial que outras tecnologias avançadas baseadas na cloud, como a inteligência artificial, machine learning e a Internet of Things [Internet das coisas], irão reforçar a posição de Portugal como centro europeu de inovação”, afirma o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, também citado pelo Dinheiro Vivo.

