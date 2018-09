Licenciaturas pré- Bolonha: Sindicatos da administração pública contra recuo do Governo

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) juntou-se à Ordem dos Engenheiros nas críticas contra o recuo do Governo na equiparação dos licenciados pré-Bolonha a mestres.

O jornal PÚBLICO dá conta na edição desta terça-feira de que o Governo recuou na decisão de equiparar as licenciaturas concluídas antes da reforma de Bolonha, até 2006, a mestrados para efeitos de concursos ou de prosseguimentos de estudos.

Ao jornal, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior confirmou que, apesar de essa alteração jurídica ter sido ponderada, "a decisão foi no sentido de não introduzir alterações ao enquadramento legal actualmente vigente nesta matéria".

PUB

PUB

PUB

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da Fesap apontou que o Governo "provavelmente está mais a pensar em novas fontes de financiamento para as universidades do que propriamente no reconhecimento da licenciatura que as pessoas fizeram pré-Bolonha".

"O Governo deve ponderar o esforço que as pessoas fizeram para ter licenciatura com cinco anos, dar-lhes um reconhecimento ao nível do mestrado, e pensar mais nas pessoas do que muito provavelmente naquilo que é o aumento de receita das universidades", defendeu José Abraão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A medida terá impacto nos concursos da administração pública, já que, tal como explicou o líder sindical, interfere com a ponderação curricular necessária no momento do descongelamento das carreiras ou progressão.

Nesse sentido, alertou que os trabalhadores pós-Bolonha, com mestrados (cinco anos) terão uma ponderação maior do que aqueles que têm uma licenciatura pré-Bolonha (cinco anos).

"Estamos a falar de muitos trabalhadores licenciados da administração pública que se licenciaram antes de Bolonha, que têm vencimentos baixíssimos, que a certa altura lhes estão a pedir mais um esforço financeiro para reconhecer a sua formação, a sua licenciatura, que sempre foi reconhecida", alertou.

PUB