Prisão preventiva para homem que fez ameaças com faca em hotel de Idanha-a-Nova

O Tribunal de Idanha-a-Nova determinou prisão preventiva para o homem que na segunda-feira, no interior de um hotel, ameaçou com uma faca funcionários, clientes e militares, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte da GNR.

O homem de 50 anos, de nacionalidade inglesa, foi detido na segunda-feira por militares do Destacamento de Intervenção da GNR depois de ter ameaçado com uma faca vários clientes e funcionários de um hotel, em Termas de Monfortinho, concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco.

PUB

"O homem estava hospedado no hotel há duas semanas e tinha reserva para seis meses. Ameaçou funcionários, hóspedes [do hotel] e a primeira patrulha da GNR que chegou ao local", explicou à Lusa fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A mesma fonte adiantou que os elementos do Corpo de Intervenção da GNR acabaram por imobilizar e deter o homem que, posteriormente, foi presente a um juiz no Tribunal de Idanha-a-Nova, que lhe decretou a medida de coação de prisão preventiva.

PUB

Desconhecem-se as motivações que levaram o homem a ter este tipo de comportamento.

O incidente não provocou feridos.

PUB