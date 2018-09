Emigrante português morto a tiro no Brasil

Um emigrante português foi morto a tiro no domingo em Anápolis, no estado brasileiro de Goiás, com três disparos na cabeça, segundo o jornal Portal G6.

Joaquim António Queirós Pinto, de 29 anos e natural de Marco de Canaveses, distrito do Porto, estaria num jardim público, na madrugada de domingo, quando foi atingido.

Ainda se desconhecem a motivação e autoria do homicídio.

O Portal 6 adianta que o caso está a ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios da polícia local.

