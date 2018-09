Venezuela: Imprensa fala de "impasse" nas relações entre Lisboa e Caracas

O eurodeputado socialista Francisco Assis questionou nesta terça-feira a Comissão Europeia sobre a detenção dos gerentes de supermercados que tiveram lugar na Venezuela, exigindo “a libertação imediata dos portugueses e luso-descendentes” naquela situação.

Na pergunta que dirigiu à Comissão sobre as detenções das pessoas ligadas aos supermercados Central Madeirense e Excelsior Gama – entre os quais estão portugueses e luso-descendentes que se encontram em prisão preventiva –, o eurodeputado quer saber que “diligências pretende a União Europeia tomar no sentido de apoiar os empresários de origem europeia arbitrariamente espoliados e detidos pelo regime, e, em particular, obter a imediata libertação dos portugueses e luso-descendentes agora presos”.

“O colapso económico e social da Venezuela, cujo sintoma mais grave é a crise humanitária que hoje indigna o mundo, afecta a população de forma transversal, incluindo as comunidades de estrangeiros que ao longo de décadas contribuíram para o desenvolvimento do país”, lê-se na nota enviada à imprensa.