Vasco Lourenço: “Tancos foi uma encenação”

O coronel Vasco Lourenço reafirmou esta terça-feira ao PÚBLICO que o roubo de material de guerra dos paióis de Tancos revelado em finais de Junho do ano passado não passa de uma montagem, de uma encenação. “A minha teoria é que não houve assalto, mas uma encenação de assalto”, disse o presidente da Associação 25 de Abril.

“O material que desapareceu [granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições] provavelmente foi consumido e não justificado”, admite. “Quando é feito o planeamento de um exercício é realizada uma estimativa do material a ser utilizado mas, na prática, pode-se consumir mais, o que implica a redacção de um relatório justificativo, o que nem sempre acontece”, explica. Deste modo, haveria uma diferença entre o material utilizado e o que consta dos inventários. A inexistência do relatório constituiria, assim, uma prática dolosa. Já no ano passado, Vasco Lourenço admitira esta hipótese.

“Outra possibilidade é do material ter sido roubado aos poucos”, prossegue Vasco Lourenço, recordando que as munições furtadas de Tancos podiam ser utilizadas para as 57 pistolas Glock furtadas em Janeiro de 2017 da sede da PSP, em Lisboa. “Os explosivos também podem ser passados com relativa facilidade”, precisa, quanto à colocação das cargas explosivas no mercado ilegal.

Assalto simulado

Nesta versão, o presidente da Associação 25 de Abril, considera que o roubo do outro material das instalações de Tancos, de onde foram subtraídas também granadas antitanque, teria um propósito claro: “Para simular um assalto pelo facto de não ter sido feito um acerto de cargas.”

Por fim, Vasco Lourenço esgrima um outro argumento, ao considerar possíveis fins políticos. “Para pôr em causa a chamada 'geringonça' e a acção do Governo, então a braços com a frente dos incêndios”, afirma. “Descubram quem montou esta farsa e descobrem tudo o resto”, garante.

A inexistência de um acerto de cargas de material bélico, conclui o militar, foi usual durante anos nas Forças Armadas, mesmo em cenários de conflito. “Um caso, no início da guerra de Angola [1961] ficou célebre”, lembra. “Quando um camião carregado de material caiu a um rio perdendo a carga, embora no relatório constasse material que nem cabia em dois ou três camiões”, recorda.

