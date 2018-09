Portugal vai receber 10 pessoas do navio Aquarius II

O Ministério da Administração Interna informou esta terça-feira, numa nota à imprensa, que Portugal se prepara para receber 10 migrantes que se encontram no navio Aquarius II.

"Portugal acordou com Espanha e França, no quadro da resposta solidária ao fluxo de migrantes que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo, acolher 10 das 58 pessoas que se encontram no navio Aquarius II", lê-se no comunicado. Já em JUlho, o Governo português se tinha comprometido a acolher migrantes do Aquarius.

"Portugal continua a defender uma solução europeia integrada, estável e permanente para responder a este desafio migratório mas, por razões humanitárias e face à situação de emergência em que se encontram estas pessoas, manifesta mais uma vez a sua disponibilidade para, solidariamente e de forma concertada com Espanha e França, acolher parte do grupo de migrantes", acrescenta o ministério de Eduardo Cabrita.

