BE ataca PS e abre debate quinzenal com Lei de Bases da Saúde

Naquele que é o primeiro debate parlamentar com o primeiro-ministro depois do Verão, o Bloco de Esquerda escolheu a Lei de Bases da Saúde, que tem dividido bloquistas e socialistas, para abrir a discussão. Os bloquistas insistem nos princípios plasmados na proposta que apresentaram e acusam o PS de não ter feito o mesmo e de ainda nem sequer ter tornado pública a redacção final do seu documento. Mais, alertam que cabe ao PS escolher entre proteger o Serviço Nacional de Saúde ou privatizar o sector.

“O BE não deixará, no debate quinzenal, de reafirmar o seu compromisso com os princípios que António Arnaut e João Semedo inscreveram na sua proposta de Lei de Bases: acabar com as taxas moderadoras para que o SNS seja verdadeiramente universal e gratuito e garantir a gestão pública das unidades do SNS, acabando com as parcerias público-privadas e assegurando que o sector privado só é financiado publicamente quando for complementar do SNS. A aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde deverá acontecer no tempo desta legislatura”, afirma responsável do partido coordenado por Catarina Martins.

PUB

O Bloco de Esquerda reitera que “a única proposta de Lei de Bases conhecida até ao momento foi assinada por duas pessoas que dedicaram a sua vida à defesa e construção do SNS, António Arnaut e João Semedo”: “Ao apresentar esta proposta ao país, João Semedo e António Arnaut deixaram um apelo aos seus partidos – BE e PS – para que a discutissem e apresentassem na Assembleia da República (AR)”, continua.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O BE fez a sua parte

PUB

Na antecipação do debate parlamentar, este responsável do partido acrescentou ainda que o BE “fez a sua parte: recebeu a proposta de Lei de Bases de António Arnaut e João Semedo, debateu-a por todo o país com especialistas e com quem todos os dias constrói o SNS e entregou a proposta na AR."

Por fim, o partido que suporta o Governo no Parlamento deixa uma mensagem aos socialistas: "O Governo escolheu Maria de Belém para redigir uma proposta alternativa, cuja redacção final, apesar de ser sido prometida para este mês, ainda não é conhecida. Cabe agora ao PS escolher entre a esquerda que quer proteger o SNS ou a direita que quer manter tudo na mesma ou aprofundar a privatização da saúde”.

PUB