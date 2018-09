Marina Capdevila pensa muito em envelhecer — muito mais do que aquilo que seria esperado para alguém com 33 anos. Para lidar "com o medo" e com o "desejo e chegar aos 80 anos cheia de vitalidade", a artista urbana arranjou uma "terapia": em todas as suas obras os protagonistas são pessoas idosas, a divertirem-se com amigos ou namorados, activos, ao ar livre, com tatuagens, em descapotáveis, na discoteca, em encontros amorosos, sem roupa. Porque Nunca É Tarde Para Um Primeiro Encontro, como chamou à sua primeira exposição individual. Cada mural, gigante, é um brinde (com cerveja, vinho, shots, cocktails, ou todos os anteriores) à terceira idade. O P3 falou com a artista em Estarreja, a propósito da parede que pintou no ESTAU, festival de arte urbana, que decorreu entre 15 a 23 de Setembro.

Lê o artigo completo e vê o vídeo aqui.