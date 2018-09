“Ser positivo, nunca desanimar, foi algo que me ajudou bastante”, refere Jorge Gonçalves, de 76 anos, ex-paciente de carcinoma da língua. Submeteu-se a quatro cirurgias para superar a doença, a última das quais em 2015.

Pedro Morais descobriu um quisto na boca aos 39 anos, numa visita de rotina ao dentista. Após alguns exames, revelou-se que se tratava de carcinoma do pavimento da boca. Foi operado, fez quimioterapia e terapia da fala e superou a doença.

O cancro na amígdala de Cláudia Ester, de 47 anos, foi detectado há um ano, após a ocorrência de várias infecções na garganta. Após sessões de radioterapia e quimioterapia, venceu-o.

Hoje em dia, as vitórias contra o cancro não são incomuns. A exposição Depois do Cancro, a Vida reúne retratos de 12 sobreviventes de carcinomas da cabeça e do pescoço com o objectivo de “sensibilizar a comunidade e os decisores para a importância de apoiar aquelas que vencem a mais dura batalha”, refere, em comunicado, a assessoria da Assembleia da República — o local onde estarão expostas, até 5 de Outubro, as imagens de Carlos Ramos, um dos mais experientes fotógrafos de moda portugueses. “Pretendemos com a exposição transmitir uma mensagem positiva; mostrar que, apesar das marcas físicas e psicológicas deixadas pela luta contra a doença, estas pessoas sobrevivem, retomam as suas vidas na companhia das pessoas com quem mais gostam de estar.”

A inauguração da exposição, que aconteceu a 19 de Setembro, surge no âmbito da campanha Make Sense, lançada anualmente aquando da Semana Europeia de Luta Contra o Cancro de Cabeça e Pescoço, uma iniciativa da European Head and Neck Society.