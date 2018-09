Existe um lugar “mítico”, nos confins da Gronelândia, que é procurado por artistas, escritores, cientistas e aventureiros há mais de 200 anos. Ultima Thule, conhecido como “o limite do fim do mundo”, é uma região onde a natureza domina todos os aspectos das vidas dos poucos habitantes.

O fotógrafo Henrik Saxgren passou mais de seis meses em Thule, no extremo Norte da terra do grande coração verde, onde criou um registo da vida das últimas gerações de caçadores recolectores da região. “As pessoas que vivem mesmo abaixo do Pólo Norte conhecem a natureza e sabem conviver com o seu poder”, explica o fotógrafo dinamarquês, num comunicado dirigido ao P3.

Habitantes da região caçam, indiscriminadamente, ursos polares, grandes cetáceos e outros animais marinhos. Fazem-no como forma de subsistência. “Eles conhecem o seu lugar na hierarquia e adaptam-se tendo sempre presente que a morte é uma possibilidade constante”, explica Henrik Saxgren. “Todos os dias têm de conquistar o medo da crueldade da natureza e de enfrentar os elementos. Todos os dias revelam heroísmo. É esta dança sobre a fina linha da aniquilação que torna este local tão fascinante.” Os caçadores não se vêem como heróis, mas é desse modo que Henrik os vê e foi assim que os retratou durante os meses que passou no terreno. Ultima Thule não traz nada de fundamentalmente novo àquilo que já era conhecido sobre a região – Henrik nunca teve essa pretensão. “Assumi apenas uma obrigação: dar continuidade a uma tradição artística sobre exploração e documentação da vida na Gronelândia Ártica”, assume.

O fotolivro Ultima Thule, da editora alemã Hatje Cantz, foi lançado em Berlim, a 18 de Setembro de 2018.