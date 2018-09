As queixas dos estudantes universitários repetem-se: preços altíssimos, casas que são cubículos, quartos que nem uma janela têm, contratos de arrendamento que não existem. “Não está fácil para ninguém, somos vítimas da especulação imobiliária”, atira Eduardo Silva, um dos estudantes que, em protesto contra a falta de alojamento para estudantes e os elevados preços dos arrendamentos, pernoitaram na rua na segunda-feira, 24 de Setembro.

Queremos conhecer a tua experiência. Denuncia. Envia para [email protected] fotografias dos piores anúncios, dos quartos mais caros, das casas com menos condições. Inclui a localidade e uma frase. Mostra-nos aquilo que vives na pele com a crise do alojamento no ensino superior.