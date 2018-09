Donald Trump irá falar no debate da Assembleia Geral da ONU

“O nosso mundo está a sofrer um distúrbio de défice de confiança”, diagnosticou António Guterres, secretário-geral da ONU, durante a sessão de abertura do debate da Assembleia Geral, onde os líderes mundiais apresentarão as suas prioridades nesta terça-feira.

O secretário-geral da ONU pediu ainda aos chefes de Estado de todo o mundo, “os guardiães do bem comum”, como os apelidou, que se comprometessem com “uma cooperação estratégica” para que possam evitar situações de guerra, como as que deflagram na Síria e Iémen.

Também o clima esteve na lista de preocupações de Guterres: “As alterações climáticas avançam de forma mais rápida do que nós”. “Precisamos de ouvir os melhores cientistas do mundo” sobre o tema, aconselhou ainda.

As alterações no âmbito do trabalho e os desafios impostos pela tecnologia – e a forma como é usada por terroristas e para a exploração sexual – foram outros dos pontos tocados pelo secretário-geral no seu discurso.

Michel Temer, o Presidente brasileiro, foi o primeiro chefe de Estado a discursar. Falou sobre intolerância, a crise migratória e questões como o tráfico humano, de droga e outras formas de crime transnacional.

No seu último discurso na tribuna das Nações Unidas, Temer falou ainda sobre democracia, a duas semanas das eleições presidenciais no Brasil. “Uma alternação no poder é a essência da democracia”, afirmou. “Irei entregar a presidência ao meu sucessor com a paz de espírito de ter cumprido a minha tarefa”. Nas palavras de Michel Temer, o Brasil é agora um país “muito melhor” do que quando entrou para a presidência.

