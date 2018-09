Perante a impossibilidade de formar Governo na Suécia, primeiro-ministro é afastado por moção de censura

Depois de quatro anos no poder, o primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, foi afastado do Parlamento na sequência de uma moção de censura apresentada esta terça-feira: 204 deputados votaram contra a continuação de Lofven e 142 votaram a favor. As eleições de 9 de Setembro resultaram num empate entre a esquerda e a direita e ainda não se sabe quem formará o próximo Governo.

O Parlamento sueco proporá agora um novo líder num processo que pode demorar semanas. Se houver quatro tentativas falhadas de formar um novo Governo (ou seja, se quatro nomes propostos para primeiro-ministro não conseguirem formar Governo), serão convocadas novas eleições — algo que nunca aconteceu na Suécia.

O Partido Social-Democrata (centro-esquerda) de Lofven venceu as eleições do início de Setembro com 28,4%, seguido pelo Partido Moderado (conservador), com 19,8%, enquanto o partido de extrema-direita Democratas Suecos (SD) garantiu 17,6% dos votos.

Se algum dos blocos se coligasse com os Democratas Suecos anti-imigração de Jimmie Åkesson, poderia haver maioria suficiente para formar Governo, mas tanto os líderes da esquerda como da direita prometeram que não negociariam com a extrema-direita. Estas legislativas foram consideradas as mais importantes da Suécia desde há muitos anos pela ameaça da extrema-direita, depois de uma campanha centrada no tema da imigração.

“Faremos de tudo para travar qualquer tentativa de formar Governo, faremos de tudo para derrubar qualquer Governo que não nos dê um peso razoável e proporcional ao nosso eleitorado”, afirmou o líder do SD, Akesson.

