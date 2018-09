Afastamento do primeiro-ministro atira Suécia para a incerteza

O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, não resistiu ao primeiro teste após as eleições legislativas e foi afastado da chefia do Governo por uma moção de censura. Com a chave de um acordo nas mãos da extrema-direita, as vias para que se alcance um Executivo estável parecem muito limitadas, aproximando a Suécia de eleições antecipadas inéditas.

Löfven foi afastado graças aos votos da Aliança de centro-direita e da extrema-direita anti-imigração representada pelos Democratas Suecos. Nos próximos dias será apresentado um novo nome para chefiar o Governo, que por enquanto será liderado de forma interina pelo primeiro-ministro demissionário. O social-democrata era o chefe do Executivo desde 2014 e esperava manter-se no cargo por mais quatro anos, mas a dificuldade em encontrar uma coligação estável levou ao seu afastamento.

Espera-se um processo longo e com poucas garantias de sucesso. Ao fim de quatro recusas pelo Parlamento de nomes para primeiro-ministro, deverão ser convocadas eleições antecipadas, algo inédito na Suécia.

O impasse no Parlamento é fruto da ausência de um vencedor claro nas eleições de 9 de Setembro. A esquerda conseguiu eleger apenas mais um deputado (144) do que a Aliança de centro-direita (143), e os Democratas Suecos tornaram-se na terceira força política, com 62 deputados.

O presidente do Parlamento, Andreas Norlén, vai encontrar-se com os líderes dos oito partidos com representação parlamentar nos próximos dias para avaliar as soluções existentes. O nome mais provável para suceder a Löfven? é o do líder dos Moderados, o partido com mais representação no bloco de centro-direita, Ulf Kristersson, que falou na necessidade de um Executivo com "amplo apoio político".

Poucas soluções

Porém, as linhas vermelhas já traçadas pelos vários blocos políticos não oferecem saídas para um acordo. Os sociais-democratas recusam apoiar um Governo liderado pelo bloco do centro-direita.

Logo após a passagem da moção de censura, Löfven recusou atirar a toalha ao chão. "Vejo boas oportunidades para continuar como primeiro-ministro", declarou, deixando um aviso ao bloco de centro-direita: "Se os partidos da Aliança escolherem tentar governar como um bloco minoritário, então irão ficar totalmente dependentes dos Democratas Suecos."

Os dois blocos também prometem manter o isolamento da extrema-direita e rejeitam qualquer solução que envolva o apoio dos Democratas Suecos, um partido fundado nos anos 1980 como movimento neonazi. Dois dos quatro partidos que apoiam a Aliança de centro-direita já garantiram que abandonam a coligação se houver um acordo com a formação extremista.

Conscientes da sua posição relevante no xadrez das coligações, os Democratas Suecos têm avisado que vão derrubar qualquer Governo que não tenha em consideração as suas prioridades, sobretudo em matéria de segurança e imigração. Apesar de o Governo social-democrata anterior ter imposto um regime muito restritivo na entrada de requerentes de asilo na Suécia, os Democratas Suecos querem aplicar ainda mais limites, congelando na prática a entrada de imigrantes no país.

"Faremos de tudo para travar qualquer tentativa de formar Governo, faremos de tudo para derrubar qualquer Governo que não nos dê um peso razoável e proporcional ao nosso eleitorado", afirmou o líder do partido, Jimmy Akesson.

Apesar de terem representação parlamentar desde 2010, a entrada de 162 mil requerentes de asilo no país em 2015, durante o pico da crise europeia de refugiados, forneceu o combustível para os Democratas Suecos beneficiarem dos receios de parte da população. A campanha do partido assentou sobretudo na sugestão de que o modelo de Estado social construído no pós-guerra e que tornou a Suécia numa sociedade próspera não seria sustentável com a entrada de imigrantes e refugiados. Ao mesmo tempo, o partido tentou afastar as raízes neonazis e rejeitou o rótulo de extremista.

Perante a aparente impossibilidade em encontrar entendimentos com o actual arranjo do Parlamento, a hipótese de serem convocadas eleições antecipadas ganha força. Porém, as sondagens indicam que os resultados não seriam muito diferentes, apontando para um novo cenário de impasse – algo que os líderes dos principais partidos dizem querer evitar.

A imprensa sueca diz que uma das hipóteses equacionadas será a de a Aliança e os sociais-democratas conseguirem chegar a acordos pontuais para apoiarem um Governo de minoria, garantindo, por exemplo, a aprovação do Orçamento já no próximo mês. Apesar de os Executivos minoritários com apoio parlamentar de diversas forças políticas serem uma realidade comum na Escandinávia, a tradição política sueca foi sempre a de ter Governos apoiados por coligações com grande proximidade ideológica – seja da família de centro-esquerda, seja de centro-direita. Qualquer cenário irá obrigar o próximo Governo sueco a uma experiência inédita.

