Lisboa na Rua encerra com concerto que celebra os 20 anos da Expo’98

Um dos momentos mais marcantes da cidade celebra 20 anos e o Lisboa na Rua – iniciativa da EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação) - assinala a data com um concerto no Altice Arena. No próximo domingo, a partir das 19h, haverá música clássica a ecoar das paredes do antigo Pavilhão Utopia (nome que recebeu durante a Expo’98).

Mário Laginha ao piano juntamente com a Orquestra Metropolitana de Lisboa interpretam a Sinfonia do Novo Mundo de Antonín Dvorák e Rhapsody in Blue de George Gershwin. O espectáculo “Venham mais Vinte”, com direcção do maestro Pedro Amaral, é a única iniciativa paga do festival e os bilhetes custam cinco euros. O valor arrecadado reverte para três instituições que actuam na área.

PUB

Antes do concerto, Bruno Portela e João Paulo Cotrim apresentam o livro “Você Não Está Aqui”, um trabalho que reúne as memórias da zona oriental de Lisboa antes da exposição de 1998.

PUB

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB