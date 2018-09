As cores de Gloria Oyarzabal ou os retratos de José Bacelar, com Braga a preto e branco, podem ser vistos na 28.ª edição dos Encontros da Imagem, que decorrem até 28 de Outubro. Unificadas pelas ideias de beleza e consolação, as obras estão expostas em 13 espaços de Braga, como o Edifício do Castelo, Casa dos Crivos, galeria do Largo do Paço e Convento de São Francisco de Real, e ainda em espaços em Barcelos, Guimarães e Porto.