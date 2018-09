Mourinho cai logo à primeira na Taça da Liga inglesa

Na estreia na Taça da Liga inglesa 2018-19, o Manchester United de José Mourinho foi eliminado pelo Derby County, do segundo escalão do futebol inglês. Os “red devils” estiveram em vantagem no marcador, permitiram a reviravolta, ainda conseguiram chegar à igualdade mas despediram-se da prova no desempate por grandes penalidades (7-8).

As coisas até tinham começado da melhor maneira para o Manchester United, que logo aos três minutos chegou à vantagem no marcador: Juan Mata recebeu a bola de Lingard e atirou para o 1-0.

Com o português Diogo Dalot no “onze”, a equipa de José Mourinho foi gerindo a partida, mas não conseguiu dilatar o marcador. E o Derby County começou a acreditar que era possível obter outro resultado em Old Trafford.

A equipa comandada por Frank Lampard foi-se aproximando com perigo da baliza dos “red devils”, e aos 59’ chegou mesmo ao 1-1. Harry Wilson, na marcação irrepreensível de um livre directo, bateu Sergio Romero (que pareceu abordar muito mal o lance).

O cenário ainda pioraria para o Manchester United, que passados poucos minutos ficou reduzido a dez jogadores. Romero interceptou com o braço uma bola fora da área e foi expulso, sendo Mourinho obrigado a abdicar de Mata para lançar Lee Grant, o terceiro guarda-redes, que fez a estreia absoluta com a camisola dos “red devils”.

O guardião de 35 anos brilhou com uma bela defesa ao cabeceamento de Jozefzoon (78’), já depois de Lukaku ter acertado nos ferros da baliza do Derby.

Mas Lee Grant não conseguiu evitar o golo do 1-2 aos 85’. Ainda travou o primeiro remate de Mount, de fora da área, mas não conseguiu evitar a recarga de Marriott, que reagiu mais rápido do que toda a defesa do Manchester United e cabeceou para o fundo da baliza. Após revisão do lance pelo videoárbitro, o golo confirmou-se.

Porém, já no período de compensação, Fellaini correspondeu ao cruzamento de Dalot e cabeceou para o 2-2, adiando as decisões para os penáltis. E foram precisos 16 grandes penalidades até que alguém falhasse: Phil Jones permitiu a defesa ao guarda-redes do Derby County e estava consumada a eliminação de José Mourinho na Taça da Liga inglesa.

