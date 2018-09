O jogador Luisão está de saída do Benfica: o defesa central do clube dos “encarnados”, de 37 anos, deverá rescindir o contrato em breve e antecipar o final da sua carreira, avançam nesta terça-feira os jornais desportivos A Bola e Record.

A rescisão será feita por mútuo acordo, dizem os dois jornais. O brasileiro não fez qualquer jogo oficial pelo Benfica nesta temporada.

Os dois jornais desportivos referem ainda que Luisão recebeu uma proposta para fazer parte da direcção da equipa de relações internacionais do Benfica.

De nome completo Anderson Luís da Silva, o brasileiro chegou ao Benfica na época de 2003/04, vindo do Cruzeiro, onde esteve quatro épocas.

No seu primeiro ano em Portugal, Luisão completou 22 jogos e fez quatro golos. As épocas mais produtivas a nível ofensivo foram as de 09/10, 10/11 e 13/14, em que o defesa central marcou seis golos. Em Abril do ano passado, Luisão renovava o seu contrato com o Benfica por mais um ano.

