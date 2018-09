Luisão: "A minha história já foi escrita, era a minha hora"

Ainda tinha contrato até ao final da temporada com o Benfica, mas Luisão decidiu antecipar o final de uma carreira que já ia longa e quase toda ao serviço do clube "encarnado", onde estava desde 2003. "O que fez antecipar o final da carreira foi que a minha historia foi escrita em 500 e tal jogos, o que me fez tomar a decisão é que a minha historia já foi escrita, era a minha hora", justificou o brasileiro durante a cerimónia que decorreu na Luz e em que oficializou a sua despedida dos relvados.

Luisão deixa o Benfica como o segundo jogador com mais jogos com a camisola das "águias" (538) — Luís Filipe Vieira, na sua mensagem de despedida, até se enganou no número, mas depois rectificou — e, no seu adeus ao futebol, deixou agradecimentos a todos, desde o presidente do clube, aos adversários: "Agradecer a Deus, a todos, sem excepção, até aos meus rivais, desde a infância humilde e os primeiros toques na bola com o meu pai, até este clube, onde me tornei homem. Eu sempre recompensei tudo o que me deram dentro de campo."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O agora ex-jogador lamentou a falta de conquistas internacionais entre os títulos que conquistou ao serviço do Benfica (20, entre eles seis campeonatos nacionais), e não conseguiu dizer quais foram os adversários mais difíceis, mas escolheu alguns momentos marcantes, bons e maus.

PUB

PUB

"O pior momento ao serviço do Benfica... É muito difícil quando eu aqui no campo percebi o não apoio da bancada e tomei a atitude de defender os meus companheiros. Houve jogos assim e acredito que o torcedor ficou chateado comigo", recordou.

Quanto aos melhores momentos, Luisão escolheu dois, um de conquista e outro de superação: "O famoso golo contra o Sporting que nos deu a possibilidade de titulo — sei que é um lance que continua a dar polémica e, pelas minhas filhas, não foi falta. E aquele momento em que quebrei o braço. Às vezes tinha muitas duvidas e pensei que a minha carreira tinha morrido, mas a minha vida profissional renasceu, e foi um momento importante."

PUB