Um passe de mágica e... Jean-François Stévenin

Nascido em 1944, filho de pais severos (mas cinéfilos...), a Jean-François Stévenin eram permitidas duas evasões em criança: o cinema (apenas um filme por semana...) e caminhar. Passe Montagne (1978), Doubles Messieurs (1986) e Mischka (2002), os seus três únicos filmes como realizador, são travessias da França, mapas de caminhos alternativos por montes e vales, e são passes de mágica. A mão entrava dentro do genérico inicial e nascia um filme, Mischka, sobre famílias e afectos nas auto-estradas francesas no Verão, mas todos eles (oiça-se Stévenin falar do que desejam os genéricos iniciais e finais dos seus filmes) são experiências físicas de deslocação, fuga e reencontro que iniciam o espectador à aventura. E todos eles lamentam quando o parêntesis se fecha, desejariam continuar. Mas durante a experiência, e isso passa-se em cada um dos lados do ecrã, famílias foram adoptadas.

Foto Mischka (2002), Doubles Messieurs (1986) e Passe Montagne (1978): travessias da França, mapas de caminhos alternativos por montes e vales, passes de mágica Sagamore / DR

Foto

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É este senhor, assistente de Truffaut (Domicílio Conjugal, 1970; A Noite Americana, 1973), de Rivette (Out 1: Noli me Tangere, 1971) ou de Alain Cavalier, actor para a nouvelle vague (L’Argent de Poche foi decisivo para a sua carreira) mas também para Téchiné, Blier ou Jacques Démy e para o cinema comercial (voracidade estilo Depardieu), que estará em foco na secção Riscos do Doclisboa. Pelos filmes, raros, belíssimos, que realizou. Onde se manteve inclassificável.

PUB

PUB

Passe Montagne (1978), Doubles Messieurs (1986) e Mischka (2002) foram restaurados e regressaram às salas francesas este ano. O Doc permite que os descubramos ou regressemos a eles. Note-se: é quase um filme por década, cada um realizado num momento diferente da vida do realizador, um quando estava nos 30 anos, outro nos seus 40 e o último já nos seus 50 anos. Dizia-nos o realizador no ano da estreia de Mischka: “Não consigo filmar argumentos dos outros. Tem de haver um desejo muito grande, e nesse aspecto sou muito, muito lento. Preciso de dois, três anos para escrever um argumento, preciso de observar as pessoas, o comportamento delas. Há também o medo. O medo da produção. Em cada filme, há sempre um momento em que sentimos que o projecto pode estar à beira de acabar. Sempre que há um filme a fazer, tem de se passar por isso e não gosto de voltar a experimentar isso. É um pesadelo.”

O Doclisboa anunciará quarta-feira, dia 3 de Outubro, em conferência de imprensa, toda a programação para a edição deste ano, que se realiza de 18 a 28 de Outubro. Onde há 18 títulos na competição nacional e 22 na competição internacional - todos, revela Cíntia Gil, estreias mundiais ou estreias internacionais, algo que se foi impondo no processo de construção do programa mas que, segundo a directora do Doc, revela o prestígio que o festival goza junto dos cineastas, estes reconhecendo um “parceiro de corrida” num festival “que tem feito uma programação bastante arriscada, descolando do documentário puro e duro”. Já foi anunciada a secção Heart Beat, que apresenta filmes, personagens e histórias de todas as artes - por exemplo, Vivienne Westwood, Depeche Mode ou William Friedkin – e a secção Da Terra à Lua, onde estarão os novos de Rithy Panh e Frederick Wiseman: Monrovia, Indiana, o quotidiano nos campos, na igreja, no ginásio, nos casamentos e funerais de uma comunidade rural de 1400 habitantes, cumpridora dos rituais religiosos, certamente republicana e a sentir-se a milhas do estilo de vida das grandes cidades das costas Leste e Oeste - forma muto silenciosa e generosa de abraçar uma América fracturada.

PUB