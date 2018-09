Um primo de Isabel II casou. Por que fez história?

Lord Ivar Mountbatten fez história, este fim-de-semana, ao ser o primeiro membro da família real britânica alargada a casar com alguém do mesmo sexo, afirma a Harper's Bazaar. O primo distante da rainha casou-se no sábado com James Coyle, na sua mansão em Devon, no sudoeste de Inglaterra.

A cerimónia decorreu longe dos holofotes. "Foi um dia maravilhoso, apesar do horrível clima britânico", partilhou o nobre no Instagram, como legenda a uma fotografia do casal. Não se sabe ao certo quem esteve presente. Contudo, sabe-se que os duques de Cambridge estiveram, nesse dia, no casamento de uma grande amiga de Kate Middleton, Sophie Carter, que é madrinha da princesa Charlotte.

Mountbatten casou-se pela primeira vez em 1994 com Penelope Vere Thompson, com quem teve três filhas, com idades entre os 15 e os 22 anos. Divorciaram-se em 2011, de forma amigável, e cinco anos depois o lorde assumiu publicamente a sua homossexualidade. Aliás, no sábado, foi Penelope quem levou o ex-marido ao altar.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo entrou na lei em Inglaterra e no País de Gales em Março de 2014. Num discurso ao Parlamento, em 2017, a rainha apoiou os direitos LGBT. "O meu executivo vai fazer novos avanços para lidar com as diferenças salariais e discriminação contra pessoas com base na sua raça, religião, género, deficiência ou orientação sexual", disse então, citada pelo Independent.

