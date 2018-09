A bebé da primeira-ministra neozelandesa sentou-se na ONU

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, fez o seu discurso de estreia nas Nações Unidas, em Nova Iorque, depois de ter sido mãe há três meses. E não foi sozinha. A governante fez-se acompanhar da sua bebé, Neve Te Aroha, e do seu companheiro Clarke Gayford.

A menina, nascida em Junho, já faz parte do cenário do Parlamento neozelandês – que se preparou para a receber – e fez, nesta segunda-feira, a sua estreia na ONU. Antes do seu discurso na Conferência de Paz Nelson Mandela, a governante esteve sentada no seu lugar e deu atenção à sua bebé. Depois, coube ao pai, que está de licença de paternidade, o cuidado da criança.

Actualmente, Jacinda Ardern está a amamentar e, por isso, classifica a viagem da bebé como uma "decisão muito prática". "A maior parte do tempo, na Nova Zelândia, Neve está sempre muito perto de mim", justificou a primeira-ministra, segundo o NewsHub, da Nova Zelândia, citado pela BBC.

Clarke Gayford, que viajou pagando as suas próprias despesas, aproveitou para partilhar nas redes sociais o cartão de identificação da ONU que foi atribuído a Neve.

A ONU viu com bons olhos a decisão da representante da Nova Zelândia, segundo o porta-voz Stephane Dujarric, a primeira-ministra mostra assim que "ninguém está melhor qualificado para representar o seu país que uma mãe que trabalha", cita a Reuters. Dujarric lembra ainda: "Apenas 5% dos líderes mundiais são mulheres, por isso precisamos torná-los tão bem-vindos quanto possível."

