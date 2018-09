Pelo menos oito mortos em colisão frontal no IC8

Uma colisão frontal entre dois veículos no IC8 provocou pelo menos oito mortos na manhã desta segunda-feira, confirmou ao PÚBLICO o cabo Rebelo, da GNR de Leiria.

O acidente aconteceu ao quilómetro 34, perto de São João da Ribeira (Leiria), e as operações de socorro continuam em curso. O número de vítimas ainda pode mudar, alerta a fonte da GNR.

O acidente aconteceu entre duas carrinhas, uma com capacidade para transportar sete pessoas e outra com capacidade para seis pessoas. Fonte dos bombeiros de Pombal diz ao PÚBLICO que o acidente é “muito grave”.

As operações ainda estão a decorrer e, no local, encontram-se 34 operacionais (dos bombeiros, INEM e GNR) apoiados por 14 viaturas, esclarece ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria. O alerta para o acidente foi dado às 7h04.

O IC8 faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão.

