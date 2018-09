Manuel Alegre distinguido com grau de Doutor Honoris Causa

No dia 2 de Outubro, pelas 15 horas, o histórico do PS Manuel Alegre será distinguido com a atribuição do grau de Doutor Honoris Causa, na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, onde Marcelo Rebelo de Sousa proferiu a sua lição de sapiência.

“A atribuição do grau é fundamentada com o reconhecimento do papel da poesia de Alegre, que se constitui um marco do que de melhor o género lírico em Portugal apresenta desde a década de sessenta de novecentos até ao presente”, lê-se no argumentário da Faculdade de Letras, que propôs à Universidade de Lisboa a atribuição deste grau.

A sua obra literária luta “contra o apagamento da História”, lê-se ainda na fundamentação.

