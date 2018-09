Duarte Marques coordena diásporas do Conselho da Europa

O deputado do PSD Duarte Marques foi eleito esta segunda-feira presidente da Comissão para as Diásporas do Conselho da Europa, assumindo também a coordenação política da Plataforma para as Políticas da Diáspora, criada há um ano em Lisboa.

Em comunicado, o PSD indica que a eleição do deputado social-democrata para presidir a esta subcomissão da Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas, decorrida em Kiev, na Ucrânia, surge depois de ter sido relator do Conselho da Europa para "Uma reforma mais humanitária da resposta europeia à crise dos refugiados".

PUB

A Plataforma para as Políticas da Diáspora, que junta representantes dos parlamentos de 47 Estados com associações, organizações não-governamentais e plataformas representativas das diásporas desses países (num total de 170 organizações) para a integração dos migrantes, reuniu esta semana em Kiev decisores políticos e representantes das diásporas dos 47 membros.

PUB

"Só através da boa integração destas comunidades conseguimos o verdadeiro acréscimo de qualidade de vida para todos, para os que chegam, mas também para os que já cá estão, mas, por outro lado, é preciso garantir que estas pessoas têm um papel activo na regeneração ou desenvolvimento dos seus países de origem", defendeu Duarte Marques.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O deputado referiu que "normalmente associada às migrações há uma enorme 'brain drain' [fuga de cérebros] dos melhores quadros destes países, pelo que é urgente usar a sua experiência, o seu conhecimento para ajudar a desenvolver os seus países de origem".

"Aprender a lidar com as migrações significa melhorar a integração das pessoas que chegam e, com isso, garantir estabilidade social nos países de acolhimento, mas também desenvolver políticas de cooperação que ajudem a melhorar a qualidade de vida nos países de origem", sublinhou, acrescentando que "as diásporas são a chave para este diálogo".

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa é composta por 642 representantes das forças políticas dos 47 Estados membros, tanto as que estão no poder como as que estão na oposição. Pela primeira vez reunida a 10 de Agosto de 1949, é considerada a mais antiga assembleia parlamentar

PUB