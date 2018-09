O teu filme pode levar-te ao festival de cinema de Berlim

Se és estudante e gostas de produzir filmes, esta pode ser a tua oportunidade. O vencedor da secção Cinema Novo, inserida no festival Porto/Post/Doc, será premiado com uma viagem até Berlim e a oportunidade de participar no Berlinale, o Festival Internacional de Cinema da cidade. O prémio resulta da parceria entre o Porto/Post/Doc e o Canal180.

A competição Cinema Novo é destinada a produções realizadas por estudantes em Portugal (independentemente da nacionalidade) e estudantes portugueses no estrangeiro. Apenas serão aceites filmes produzidos entre 2017 e 2018 e com menos de 40 minutos. As submissões podem ser feitas até 29 de Setembro, através da página do festival na plataforma FilmFreeWay.

O Porto/Post/Doc organiza várias formações de cinema para estudantes de todos os níveis de ensino — desde a pré-primária até ao ensino superior. O festival acontece de 24 de Novembro a 2 de Dezembro, em vários espaços da cidade, como o Rivoli, o Cinema Passos Manuel, o Cinema Trindade, o Maus Hábitos e a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

