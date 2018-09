Um livro infantil escrito pelo português Francisco Moreira, mas publicado primeiro no Reino Unido, vai ser lançado em língua portuguesa esta terça-feira, 25 de Setembro, com o objectivo de iniciar uma série com mais volumes.

Os Rumplings e a Aventura dos Sabores vai ser editado pela Oficina do Livro, do grupo Leya, um objectivo que deixa o autor, residente em Londres há sete anos, "muito feliz" por concretizar a publicação na sua língua materna.

"Não foi feita nenhuma adaptação para o mercado português. Mas aproveitei o momento em que estávamos a preparar novas ilustrações para fazer uma revisão ao texto original, e penso ter conseguido fazer algumas pequenas alterações para melhor, sem alterar a história", disse Moreira à agência Lusa.

Em 2017, quando lançou Rumplings: Age of Dawn, uma história de grupo de criaturas peludas que veneram a comida, fê-lo no idioma do país de acolhimento.

Ilustrado primeiro pela compatriota Maria Salgado, foi lançado após uma campanha de financiamento colectivo que recolheu 2400 libras (cerca de 2.700 euros) e vendido em plataformas como a Amazon, Waterstones e Foyles.

A edição em português terá ilustrações de Luís Frasco, mas mantém as qualidades de inovação e de bons princípios que a editora da Oficina do Livro, Ana Lúcia Maduro, identificou. "A Leya tem a preocupação de tentar sempre publicar novos autores interessantes e histórias que possam ser diferenciadoras, apelativas, que tenham mensagens que transmitam valores e que sejam bem construídas, de forma a cativar os leitores", disse à Lusa.

O local inusitado onde os Rumplings vivem, a barba de um humano, "pode ser motivo de risada, para outros de surpresa", admite. "Mas, para nós, é certamente o ponto de partida para a criação de uma colecção que foge ao tradicionalismo e que pode prender o interesse dos mais pequenos", vincou a editora.

O autor vê na edição portuguesa uma oportunidade para escrever mais histórias e iniciar uma "série de referência, como são por exemplo os Smurfs".

Francisco Moreira afirma que, "se tudo correr bem e os Rumplings venderem bem em Portugal, um dos objectivos é conseguir uma editora no Reino Unido que possa fazer pelos Rumplings lá o que a Leya está a fazer cá".

