Não são lagostas

Vai sair um livro de auto-ajuda de Jordan Peterson em que há um erro de tradução que prejudica a leitura, goste-se ou não do autor.

Baseio-me num excerto publicado pelo Observador. Mandei um SMS ao director porque é meu amigo e preferia que a emenda se fizesse sem alarido. Esqueci-me que o texto português do livro não pode ser alterado por um mero jornalista. Espero que a editora arranje maneira de distribuir uma errata com os livros já impressos.

O erro é traduzir lobster por lagosta. Lobster sem mais nada é lavagante. O autor é canadiano, um país cheio de lavagantes. Os lavagantes têm as tenazes que são mencionadas no livro e comportam-se como diz o autor.

Lagosta em inglês é spiny lobster ou rock lobster. Não têm tenazes e não se comportam nada como os lavagantes. Ao falar de agressividade e hierarquia pode fazer sentido falar de lavagantes. Não faz sentido nenhum falar de lagostas.

Os lavagantes canadianos são bastante diferentes dos europeus (e não são tão bons) mas são ambos lavagantes com comportamentos muito parecidos.

O erro é da própria língua inglesa por chamar lobsters a animais tão diferentes. O cavaco, que é muito mais parecido com uma lagosta do que com um lavagante, é slipper lobster.

No mínimo falta uma palavra inglesa para lavagante. Há quem se refira aos lavagantes como true lobsters mas isso é apenas um remendo.

No Canadá, nos EUA e no Reino Unido é raro ver-se uma lagosta. É absolutamente impossível que Jordan Peterson tenha escrito o que escreveu sobre lagostas.

