Futebol profissional é desporto?

Gosto de futebol, mas não sou fanático do mesmo. Joguei à bola (futebol) enquanto criança e jovem, com a trapeira (bola feita com meias de senhora) por tudo quanto era terreiro ,rua ou praça, com o entusiasmo e a alegria natural de quem não tinha acesso fácil a qualquer outro desporto. Hoje já não há miúdos a jogar à bola nas ruas do meu bairro, hoje não há futebol aprendido nas "academias" de rua e, talvez por isso, o chamado amor à camisola não me parece que exista pelos profissionais da "bola", especialmente em clubes como o SLB, o SCP e o FCP, visto que o futebol, nestes clubes e a meu ver, deixou de ser genuinamente um desporto para ser mais um grande negócio, uma indústria que envolve muitos milhões de euros.

PUB

Não será por acaso que as nossas principais estações de televisão nos empanturram com horas e horas de futebol e em simultâneo. Perante este facto ocorrem-me várias perguntas: Será que se pretende com o futebol esconder outras coisas mais importantes para o país e para os portugueses? Porque não apostar mais em programas que incentivem os cidadãos a pensar? Porquê tanto tempo das nossas vidas ocupado com o negócio do futebol? Por tudo isto, parece-me que esta gente sabe mais de futebol do que sabe dos seus direitos como cidadãos. O que para mim é triste. Pois um país e um povo com esta cultura cívica não terá eventualmente grande futuro.

PUB

Arlindo de Jesus Costa, Odivelas

PUB

Combate à corrupção

Nos últimos anos, Portugal tem tido uma forte aliada no combate aos chamados crimes de colarinho branco, a qual é apenas uma cidadã que no decurso do seu mandato tem procurado cumprir o seu papel com independência e isenção, enquanto os mais críticos pedem a sua demissão ou não renovação de mandato, porque provavelmente a pessoa em causa está a incomodar muita gente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A verdade é que na sociedade portuguesa a corrupção e as práticas lesivas do próprio Estado têm sido alvo de notícias de variados casos na história recente de Portugal, devido ao acérrimo combate à impunidade de envolvidos, em práticas indignas, pouco abonatórias a uma boa imagem do país, e onde, face aos muitos interesses instalados, o combate à corrupção não é uma tarefa fácil, em que os resultados sejam visíveis de um dia para o outro.

Quando durante muitos anos, estávamos habituados a ouvir sobre casos em que os visados escapavam impunes, a sofisticação dos actos de corrupção não favorece a rapidez na conclusão de processos cuja complexidade dificulta a investigação e lamentavelmente a demora no desfecho dos mesmos, sendo que esta questão, pode ser vista de forma depreciativa, quando um trabalho bem feito obedece ao apuramento da verdade e não depende de pressões.

Américo Lourenço, Sines

PUB