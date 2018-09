Rod Rosenstein, responsável pela investigação sobre a Rússia, apresenta a demissão

O site de notícias Axios noticiou esta tarde que o vice-procurador-geral dos Estados Unidos, Rod Rosenstein, apresentou a sua demissão verbalmente, para se antecipar a um esperado despedimento pelo presidente Trump.

Apesar de ser o n.º 2 do Departamento de Justiça dos EUA, Rosenstein é o principal responsável pelas investigações às suspeitas de conluio entre o Governo da Rússia e a campanha eleitoral de Donald Trump, em 2015 e 2016.

Rosenstein assumiu a liderança das investigações no início do ano passado, quando o procurador-geral, Jeff Sessions, se auto-excluiu do processo. Em causa estava o envolvimento de Sessions na campanha de Trump e conversas que manteve com o então embaixador da Rússia em Washington.

Rod Rosenstein tem sido acusado pelo presidente Trump de liderar uma “caça às bruxas” contra ele, principalmente depois de ter nomeado Robert Mueller como procurador especial nas investigações sobre a Rússia — uma decisão tomada por Rosenstein em Maio do ano passado, após o despedimento do então director do FBI, James Comey, e que terá apanhado a Casa Branca de surpresa.

Segundo o site Axios, Rosenstein “estava à espera de ser despedido” por estes dias, depois de o New York Times ter noticiado, na semana passada, que o responsável quis gravar conversas com Trump em segredo para “expor o caos na Casa Branca” e reunir apoios para invocar a 25.ª emenda da Constituição norte-americana, que prevê a destituição do Presidente.

Se a saída de Rosenstein se confirmar, o seu substituto será nomeado pelo presidente Trump.

