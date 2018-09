Autoridades interceptam 15,1 milhões de euros em cocaína escondida em bananas doadas a prisão

Um carregamento de bananas que tinha sido doado a uma prisão norte-americana foi apreendido na sexta-feira pelo Departamento de Justiça Criminal do Texas (DJCT) depois de ter sido descoberta uma quantidade considerável de cocaína escondida entre a fruta.

As bananas tinham chegado ao porto de Freeport, no Texas. A empresa gestora do porto decidiu doá-las por estarem demasiado maduras. Segundo a CNN, desconhece-se quem colocou a cocaína no carregamento.

A fruta estava prestes a ser entregue ao estabelecimento prisional Wayne Scott quando os guardas, ao conduzirem a habitual revista dos objectos que chegam à prisão, reparam que uma das paletes parecia ser diferente da outra. Ao encontrarem pacotes suspeitos no interior, alertaram as autoridades, que acabariam por confirmar a presença de cocaína no carregamento.

"Às vezes a vida dá-te limões. Às vezes, dá-te bananas. E às vezes dá-te algo que não esperavas", comentou o DJCT através do Facebook.

Foram identificadas 540 pacotes de cocaína com um valor estimado em 15,1 milhões de euros, segundo informou aquele departamento.

O caso encontra-se agora a ser investigado pela agência norte-americana anti-narcóticos (DEA, na sigla inglesa) e pela guarda fronteiriça.

Texto editado por Pedro Guerreiro

