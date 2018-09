No Ponto: vouguinhas (São Pedro do Sul)

A receita dos vouguinhas está na família de Cristina Pinto, de São Pedro do Sul, desde o tempo da sua avó. Nessa altura, o doce nem tinha nome. Possivelmente, a avó de Cristina conheceu a receita num tal Hotel Lisboa, que ali havia na localidade e onde trabalhava nos Invernos. Depois, no estabelecimento próprio que tinha, começou também a fazer os docinhos. Acontece que, de pequeno negócio de família, os vouguinhas foram adoptados pela população, foram baptizados a pensar no rio Vouga que passa na cidade e tornaram-se tradicionais do concelho. São especiais por isso e porque são muito bem feitos. Já se imaginou a passar o dia nas termas de São Pedro do Sul enquanto lhe servem uns vouguinhas? Pois é, vida felizarda.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

