Enoturismo em destaque na feira de vinhos e sabores Grandes Escolhas

Durante quatro dias, enófilos, aficionados e profissionais do sector vão poder provar “milhares de vinhos de centenas de vinícolas de todas as regiões de Portugal” e contactar directamente com produtores e enólogos. Assumindo-se como a “maior feira vínica do país”, o Grandes Escolhas Vinhos & Sabores regressa ao pavilhão 1 da Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, de 26 a 29 de Outubro. Os três primeiros dias são abertos ao público, enquanto segunda-feira está reservada a profissionais do sector.

Este ano, o enoturismo vai estar em destaque no evento organizado pela revista Grandes Escolhas, com “um espaço dedicado em exclusivo a esta vertente do negócio”. Em comunicado, a organização justifica a escolha recordando serem “cada vez mais” os produtores portugueses que “fazem do turismo do vinho um dos eixos da sua estratégia e comunicação”. “Os números falam por si e é impressionante o crescimento que o enoturismo tem registado nos últimos anos”, acrescenta.

Grandes Escolhas Vinhos & Sabores 2018 De 26 a 29 de Outubro de 2018

Feira Internacional de Lisboa, Pavilhão 1 - Parque das Nações

www.vinhosesabores.com

Horários: sexta das 18h às 22h, sábado e domingo das 15h às 22h e segunda das 11h às 18h (dia exclusivo para profissionais do sector)

Preços: o passe para os três dias custa 20€, enquanto a entrada diária custa 15€; as provas especiais custam 40€, dando acesso ao evento no dia da prova

As “provas especiais” são outro dos destaques do evento. No primeiro dia, estão agendadas degustações do Opus One, um “icónico vinho de Napa Valley”, e do Reserva Especial da Casa Ferreirinha. No sábado, há provas comentadas sobre a Casa de Saima (Bairrada), sobre o Vinho Verde da Quinta de Sanjoanne, sobre os “tesouros dos vinhos da Madeira Wine Company”, sobre a “magia das vinhas velhas” (com Luís Lopes) e sobre a Kopke, produtora de vinhos do Porto que este ano celebra 380 anos. Já no domingo, o enólogo Carlos Lucas sobe ao palco das “provas especiais” para falar dos seus vinhos topo de gama. Será ainda tempo de “perceber como se deu o regresso do Tapada de Chaves, agora nas mãos da Fundação Eugénio de Almeida”, de provar os espumantes Murganheira, os diferentes Moscatel de Setúbal da Bacalhôa e “uma selecção de vinhos de 2008, na companhia de João Paulo Martins”.

Além destas provas especiais, que são de inscrição e reserva prévia obrigatória (custam 40€/cada), haverá ainda “provas rápidas”, acessíveis a todos os visitantes, durante as quais vários produtores vão fazer “apresentações sucessivas de dois dos seus vinhos”. O pequeno anfiteatro será instalado no meio do recinto, onde vão estar “mais de 230 stands de vinhos e mais de 350 expositores”.

Durante o primeiro dia do evento, serão ainda revelados os resultados do concurso de vinhos A Escolha da Imprensa. Durante uma prova cega que se realiza a 18 de Outubro, um júri composto por cerca de 50 profissionais ligados à comunicação social, à blogosfera e ao comércio no sector vai eleger “os melhores do evento”, “não apenas aos olhos de especialistas de vinho, mas considerando o gosto do público e as preferências do mercado”.

Já o campo dos “sabores”, que divide com os vinhos o nome do evento mas não o protagonismo, incluirá showcookings, um espaço dedicado à “comida de faca e garfo” e uma zona de street food.

