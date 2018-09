Lalaria é cidade na costa norte de Escíato, ilha grega, conhecida pelas águas transparentes e praias de pedras brancas. A cena pode parecer-lhe familiar mesmo que nunca tenha visitado a Grécia – afinal, apareceu em algumas cenas do último filme Mamma Mia - Here we go again, um musical inspirado nas músicas da banda sueca ABBA.

Pelo menos um dos elementos que constituem esse cenário idílico pode estar em risco: as pedras de mármore brancas da praia. Por isso o governo local criou uma multa que pode ir até aos 1000 euros para quem as levar e instalou “contentores” nos aeroportos para que os infractores se possam redimir.

Lalarios já era uma das zonas mais procuradas da Grécia, mas a situação piorou desde que o filme Mamma Mia 2 se estreou, neste Verão. O número de turistas aumentou ainda mais. E se há coisa que os turistas costumam levar como recordação são as pedras brancas da praia.

Os membros da associação cultural de Lalarios perceberam que a praia estava a perder as suas rochas de forma rápida e decidiram reagir. Para isso instalaram caixas, no aeroporto, para que os visitantes possam deixar lá as pedras que levaram consigo.

“Não tivemos outra escolha”, explicou Thodoris Tzoumas, que lidera a associação cultural de Escíato ao jornal britânico The Guardian. “A beleza natural [da ilha] está a ser destruída a um ritmo alarmante”.

De braço dado com o aparecimento as caixas foi anunciada uma multa (que pode ir até aos 1000 euros) para turistas que forem apanhados com as pedras de mármore de Lalaria. Há, também, uma campanha publicitária em curso, com pósteres em barcos de recreio e outros sítios frequentados por turistas onde se lê “Tirem uma fotografia, não uma pedra”.

“Lalaria não é um local protegido, por isso as multas foram anunciadas in extremis [como uma medida extrema]”, disse o responsável portuário da ilha, Nikolaos Katsambas, ao mesmo jornal. “Agora todas estas medidas foram tomadas e esperamos que tenham um efeito dissuasor”.

A culpa não é toda dos turistas. “Os residentes também as levam para construir paredes nos seus jardins e pavimentos de mosaicos em casa”, referiu a porta-voz da câmara local, Athina Papageorgiou ao jornal britânico.

As autoridades aeroportuárias dão conta de uma grande quantidade de pedras nas bagagens dos visitantes. Mas as “caixas da honestidade” parecem estar a funcionar. “Estão ali há apenas alguns dias e já estão a começar a encher. É a última oportunidade para que os ladrões de pedras se desfaçam delas se não quiserem ser apanhados com elas”, disse Thodoris Tzoumas.

