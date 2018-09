João Martinho e Tiago Rodrigues eliminados nos Mundiais de judo

Os portugueses João Martinho e Tiago Rodrigues foram nesta segunda-feira afastados nas rondas iniciais do torneio de -90 kg dos Mundiais de judo, que decorrem em Bacu, no Azerbaijão.

Na primeira ronda, João Martinho, 113.º classificado do ranking mundial da categoria, perdeu por ippon com o russo Khusen Khalmurzaev. Na mesma categoria, Tiago Rodrigues, 158.º da classificação, foi batido na segunda ronda, também por ippon, no combate como holandês Noel End T. Van.

Os Mundiais de judo, que contam com a participação de 15 atletas portugueses, terminam na quarta-feira, na capital do Azerbaijão. Portugal despede-se da competição na terça-feira, com as participações de Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), uma vez que não conta com judocas nos torneios de +78 e +100 kg, que se disputam no último dia.

